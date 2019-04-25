Simav'da 'Büyük hayır' hazırlığı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 50 yıllık bir geçmişi olan geleneksel toplu sünnet töreni ve büyük hayır hazırlıklarında sona gelindi. 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılması planlanan geleneksel etkinliğin, Simav Belediyesi koordinatörlüğünde, Simavlı hayırseverlerin yardımları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Büyük hayır organizesinin başkanlığını ilk kez yapacak olan, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, yarım asırlık bir geçmişi olan büyük hayır ve toplu sünnet merasiminin panayır alanında yapılacağını ifade etti. Biçer, “Bu yıl Ramazan ayı öncesine aldığımız büyük hayır için, katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. 27 Nisan Cumartesi günü açılış töreni, helva karma, sünnet konvoyu ve kına gecesi ile başlayacak olan etkinliklerimiz, 28 Nisan Pazar günü, ilçe merkezi, belde ve köyler ile ilçe dışından gelecek vatandaşlara yemek ikramı, tasavvuf müziği dinletisi ve sünnet çocuklarına hediye dağıtımıyla sona erecek” dedi.