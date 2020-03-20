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Simav'da cadde ve sokaklara dezenfekte

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından Korona virüs (Covid-9) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından Korona virüs (Covid-9) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.


Başkan Biçer, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirtti. Biçer, "Korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçemizin en işlek caddelerinden başlayıp, yıkama ve dezenfekte çalışması yapıyoruz. Halk sağlığına katkıda bulunmak amacıyla başladığımız dezenfekte çalışmalarımıza belirli aralıklarla devam edeceğiz. Belediye personellerimiz tarafından gerçekleştirilen temizlik ve dezenfekte çalışmaları sırasında destek olan vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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