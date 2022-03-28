Simav'da, "Camiyi tanıyorum" projesi

Simav Hisarbey Şehit Uğur Sarıkaya İlkokulu ve Hisarbey Ortaokulu öğrencileri, "Camiyi tanıyorum" projesi çerçevesinde Molla Mehmet Camii’ni ziyaret ettiler.
Simav Hisarbey Şehit Uğur Sarıkaya İlkokulu ve Hisarbey Ortaokulu öğrencileri, "Camiyi tanıyorum" projesi çerçevesinde Molla Mehmet Camii'ni ziyaret ettiler.
Sınıf Öğretmenleri Cengiz Demirboğa ve Ethem İşçi nezaretinde camiyi ziyaret eden 16 öğrenci, Camii İmam Hatibi İsmail Göktepe'den caminin bölümleri hakkında bilgi aldı.
Öğrenciler, 'Camiyi Tanıyorum' etkinliğiyle, caminin bölümlerini, camii görevlisini, caminin işlevini ve camide nasıl davranılması gerektiğini öğrenme fırsatı buldular.
Ziyaretin ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.