Simav'da “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında İlçe Müftülüğü personeli Beyce Şehit Er Mustafa Nerkis Ortaokulu ve Osmanbey Ortaokulu öğrencileri ile Simav Diyanet Gençlik Merkezinde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında, Simav Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde, tanışmak, kaynaşmak amacıyla düzenlenen buluşmaya Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Taştan, Beyce Şehit Er Mustafa Nerkis Ortaokulu Müdürü Hüseyin Çakmak, Din Kültürü Öğretmenleri Niyazi Yaydemir, Yüksel Yılmaz, Osmanbey Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kaygusuz ve Din Kültürü Öğretmenleri Fatma Aysu, Esra Karakoç ile Gençlik Koordinatörü Kadriye Çakmak, Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Mustafa Esen, KYK Manevi Danışmanı Nurullah Arslan ve öğrenciler katıldı.

Programda, İlçe Müftüsü ve okul idarecileri, öğrencilerle sohbet etti, sohbet sonunda öğrencilere ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.(MA-EFE)