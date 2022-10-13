Simav'da, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi

Simav İlçe Müftülüğü görevlileri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi çerçevesinde Osmanbey Ortaokulu öğrencileri ile Diyanet Gençlik Merkezinde bir araya geldi.

İlçe Müftülüğü Manevi Danışmanları Mustafa Esen, Osman Aslan ve görevli okul öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen programda İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş ve Vaiz Murat Kaya haftanın teması olan, "Saygı, Sevgi ve Hoşgörü" konusunda öğrencilerle sohbet etti.

Programda, masa tenisi ve langırt gibi oyun aletleriyle de gönüllerince eğlenen öğrencilere, programın sonunda ikramda bulunuldu ve yıl boyu yapacak etkinlikler hakkında bilgi verildi.