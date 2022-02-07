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Simav'da çiftçi bilgilendirme toplantısı

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce çiftçilere yönelik bitkisel ve hayvansal üretim konularında çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce çiftçilere yönelik bitkisel ve hayvansal üretim konularında çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.


Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından Boğazköy ve Gölköy köylerinde düzenlenen toplantılarda ağırlıklı olarak bitkisel ve hayvansal üretim ile diğer tarımsal amaçlı desteklemeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

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