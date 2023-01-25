Simav'da çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları

Simav ilçesi merkez, köy ve kasabalarında yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığını söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir,” Tarımsal faaliyet bakımından Simav ilimizde en büyük potansiyele ve üretime sahip ilçelerin başında gelmektedir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Simav merkez, köy ve kasabalarda bitkisel üretim ve hayvansal üretimle uğraşan çiftçilerimize yaşadıkları yerlerde, köylerde kahvehane ve köy konaklarında çiftçi toplantıları düzenliyoruz. Her yıl düzenlediğimiz bu toplantıları üretimin ve tarımsal faaliyetin en az olduğu, çiftçimizin tarlaya gidemediği kış aylarında yaparak hem boş vakitlerinde bilgilendirmeler yapıyor hem de daha fazla çiftçimize ulaşmaya çalışıyoruz. 2023 yılı bilgilendirme toplantılarımıza da geçtiğimiz günlerde başladık” dedi.

“Toplantılarda köy ve kasabanın tarımsal faaliyet durumuna göre bilgilendirmeler yapıyoruz”

Çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantılarında köy ve kasabanın tarımsal faaliyet durumuna göre bilgilendirmeler yaptıklarını belirten Müdür Murat Tokdemir,” Meyvecilik yapan bir köy ise meyvecilikle ilgili bilgiler verip hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, desteklemelerden yararlanma koşulları ve yeni desteklemelerle ilgili bilgilendirmeler, gübreleme, toprak işleme ve benzeri konularda bilgiler vererek desteklemelerden yararlanmaları konusunda da bilgilerini güncelliyoruz. Bunun gibi hayvancılık ağırlıklı bir köye gidilecekse o köyde de hayvancılıkla ilgili desteklemeleri, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini, bakım ve beslenme yöntemleri gibi konularda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu eğitim toplantılarına İlçe Müdürlüğümüzde görevli Ziraat Mühendisi, Teknikeri ve Veteriner Hekim arkadaşlarımız katılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Efir, Yeniköy, Aksaz, Kiçir, Kızılcık gibi köylerde toplantılarımız yapılmış olup önümüzdeki günlerde de diğer tüm köylerimizde bu toplantılarımız devam edecektir. Çiftçilerimiz kurumumuza gelerek bize ulaşabilecekleri gibi köylerindeki eğitim toplantılarına katılarak da sorularını sorabilir ve bilgi alabilirler. Bu eğitimlerde görev alan mesai arkadaşlarımı ve toplantılara katılan çiftçilerimize teşekkür ediyor ve bereketli bir üretim yılı diliyorum' diye konuştu.