Simav'da çiftçilere 7 bin 200 adet kestane fidanı dağıtıldı

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım programına Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, İl Genel Meclis Üyeleri Ali Osman Ergün, Ahmet Şimşek ve köy muhtarları katıldı.

Simav'ın en önemli ürünlerinden biri olan Coğrafi tescilli Simav Kestanesinin üretim miktarını artırmak ve devamlılığını sağlamak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan proje çerçevesinde 7 bin 200 adet kestane fidanı ile 500 dekar alanda bahçeler tesis edilecek. Kestane dal kanserine ve gal arısına dayanıklı çeşitlerle kurulacak olan bu bahçelerle çiftçiler kendilerine ait kestane bahçeleri oluşturacak.

Bouche de Betizac ve Ertan çeşidi kestane fidanları ile kurulacak olan kestane bahçelerinin 500 dekar alana kurulacağını belirten Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Çiftçilere verilecek fidanların yüzde 75'i hibe olarak yüzde 25'i çiftçi katkısı olarak üreticiden alınacak. 7 bin 200 adet kestane fidanı ile kurulacak olan bahçelerde dayanıklı kestane üretimiyle çiftçilerimizin gelir seviyesi artacak ve üreticilerimiz kendi kestane bahçelerini oluşturacak. Bouche de Betizac ve Ertan çeşidi kestane fidanları ilçemizde kestane üretim alanlarına da uygundur. Bu proje ile 500 dekar alana kestane bahçesi tesis edilecek olup Simav Kestanesi üretimini artırmak amaçlanmaktadır” dedi.