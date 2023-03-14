İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Simav'da çıkan yangında iki ahşap ev tamamen yandı

Simav’a bağlı Sarıçam köyünde çıkan yangında, iki ahşap ev tamamen yandı, 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Simav'a bağlı Sarıçam köyünde çıkan yangında, iki ahşap ev tamamen yandı, 5 küçükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıçam köyünde Emrah Uzun'a ait içerisinde oturulmayan evde başlayan yangın, bitişiğinde bulunan Niyazi Uzun'a ait eve sıçradı. Yangın, Simav Belediyesi ve çevre itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki ahşap ev tamamen yanarken, Ali Rıza Karakaş'a ait olan evin çatısı da yangından zarar gördü. Yangında ayrıca 5 küçükbaş hayvan telef oldu.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.