İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu seminer

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kemal Gündüz tarafından, orta öğretim kurumlarından 400 öğrenciye ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ konulu semineri verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kemal Gündüz tarafından, orta öğretim kurumlarından 400 öğrenciye 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu semineri verildi.


Müdür Gündüz, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla söz konusu semineri düzenlediklerini ifade etti.


Seminerde, öğrencilere, milli, manevi ve insani değerler ile tarihsel ve kültürel hassasiyetler anlatılarak, devlete olan görev ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapıldı.


Demokrasinin tarihi gelişimi ve temel ilkeleri anlatılarak, ortak kültür, ortak ahlak, ortak duygu kavramları vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.