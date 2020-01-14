Simav'da depremin izleri siliniyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2011 yılında meydana gelen 5.9'luk depremde kurulan geçici afet konutlarının hurdaya ayrıldığı bildirildi. Simav Kaymakamlığı ve Simav Belediye Başkanlığı'nın 2019 yılındaki yoğun gayretleri ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından verilen onay üzerine, Muradınlar mahallesindeki depremi hatırlatan Yunus Emre evleri ve konteynırların hurdaya ayrılarak tasfiye edildiği belirtildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim 'Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Dr. Naci Eren Yerleşkesi' karşısındaki geçici afet konutları, 2019 yılı Aralık ayında Milli Emlak şefliğimiz tarafından hurda ihalesine çıkarılarak tasfiye edildi. İhaleyi alan firma, yıkım işlemlerine başladı ve iki aylık süreç içinde yıkım işlemi tamamlanacak. Böylece Simav'ın doğal görüntüsünü olumsuz etkileyen ve metruk haliyle güvenlik açısından risk taşıyan bu yapılar ortadan kalkacak. Aynı zamanda, 46 bin 500 TL hurda geliri ve 8 bin 370 TL KDV olmak üzere toplam 54 bin 870 TL gelir elde edildi. İlçemizin çeşitli yerlerine dağıtılmış taşınabilir konteynırlar da kötü bir görüntü arz ediyordu. Bunların bir kısmı daha önce Balıkesir Polis Eğitim Merkezine, bir kısmı da Simav Belediyesi'ne teslim edildi. Kalan 11 adet konteynır ise Milli Emlak Şefliği tarafından hurdaya ayrılarak satıldı ve 25 bin 300 TL gelir elde edildi. Böylece hem kentimizin görselliğini bozan unsurlar ortadan kaldırıldı, hem de Maliye'ye gelir sağlandı” dedi.