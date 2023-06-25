Simav'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde tarlada devrilen traktörün altında kalan A.Ç isimli çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küplüce Köyü'nde A.Ç isimli çiftçi kendisine ait traktör ile tarlaya çalışmaya gitti. A.Ç'den bir süre haber alamayan yakınları tarlaya geldiklerinde A.Ç'yi devrilen traktörün altında buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri A.Ç' nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.Ç'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.