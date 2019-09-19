Simav'da 'Dışarıda ders zamanı' projesine ödül

Kütahya'nın Simav Akdağ İlkokulu Müdürlüğü'nün, 'Dışarıda ders zamanı' projesi ödüllendirildi.

Akdağ İlkokulu Müdürü Erkan Erden, yaptığı açıklamada, "Okulumuz Müdürlüğü ile Sakarya Gölkent İlkokulu Müdürlüğü bünyesinde 'outdoorsclassroom day' etkinlikleri kapsamında, '2023 Eğitim Vizyonu' çalışmalarına uygun düzenlenen kuruculuğunu Selman Kozan ile üstlendiğim projemiz Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından 'Ulusal kalite etiket' ile ödüllendirilmiştir. Simav'da ilk ve tek kalite ödülünü kazanmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımda olan aileme, Akdağ İlkokulu personeli ve öğrencilerime, proje ortaklarıma, emek ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.