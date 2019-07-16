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Simav'da doğalgaz hattı için ilk kazma vuruldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, evlere doğal gaz taşıyacak boruların döşeneceği alana ilk kazma vuruldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, evlere doğal gaz taşıyacak boruların döşeneceği alana ilk kazma vuruldu. Azerbaycan caddesinden başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yol çalışması yapılan alanlardan başlayacak olan doğalgaz boru döşemesinin, koordineli bir şekilde devam edeceğini belirtti.


Başkan Biçer “ Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Şirketi'nin yapmış olduğu Simav ilçesinin doğalgaz lisans bölgesine dahil edilmesi talebinin 16 Mayıs 2019 tarihli kurul kararı ile onaylanmasında emeği geçen Ak Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e teşekkür ediyoruz. Simav ilçe merkezindeki altyapı ve yol çalışmaları dikkate alınarak, doğalgaz taşıyacak olan boruların döşenmesine hızla devam edilecek. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

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