Simav'da e-sınav merkezi açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onay verilen e-sınav merkezi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurularak, hizmet vermeye başladı.

Simav ilçesi dışında çevre ilçelere de hizmet verecek olan e-sınav merkezinin ilk sınavı, motorlu taşıtlar sürücü sınavı ile gerçekleştirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, basılı evrak kullanılmaksızın her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayar aracılığıyla yapıldığı e-sınav sisteminin Simav'da uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.