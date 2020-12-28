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Simav'da e-sınav merkezi açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onay verilen e-sınav merkezi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurularak, hizmet vermeye başladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onay verilen e-sınav merkezi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurularak, hizmet vermeye başladı.


Simav ilçesi dışında çevre ilçelere de hizmet verecek olan e-sınav merkezinin ilk sınavı, motorlu taşıtlar sürücü sınavı ile gerçekleştirildi.


Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, basılı evrak kullanılmaksızın her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayar aracılığıyla yapıldığı e-sınav sisteminin Simav'da uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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