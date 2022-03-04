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Simav'da ekmeklik buğdayda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan Altuğ çeşidi ekmeklik buğdayın demonstrasyonu, aylık fenolojik gözlemi ile hastalık ve zararlı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan Altuğ çeşidi ekmeklik buğdayın demonstrasyonu, aylık fenolojik gözlemi ile hastalık ve zararlı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.


Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Ahmetli köyünde kurulan Altuğ çeşidi ekmeklik buğday demonstrasyonu, aylık fenolojik gözlemi ile hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı.(EFE-)

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