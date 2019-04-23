Simav'da en renkli 23 Nisan coşkusu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin yeni yüzünü yansıtan kutlamalarda öğrenciler dans, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sundu, şiirler okundu. Kırgızistan, Çin ve Bulgaristan'dan gelen Halk Dansları Topluluğu, minik öğrenciler bayrama büyük renk kattı. Simav ilçe stadyumunda yapılan 23 Nisan etkinliklere 19 Mayıs Ortaokulu ev sahipliği yaptı. Törene Simav kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mustafa Gezici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Protokol üyeleri, Öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay yaptı. Atalay konuşmasında “ Sevgiye,dostluğa, kardeşliğe, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in, geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir” dedi.

Simav'daki okulların gösterileriyle birlikte, Kırgızistan, Çin ve Bulgaristan'dan gelen öğrencilerin halk oyunları gösterileri, beğeniyle izlendi.

Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü Başkanı Celal Akbulut, Kestane dağındaki bin 740 metre rakımlı take off'tan Türk Bayraklı bir uçuş gerçekleştirdi. Stadyuma dev Türk Bayrağı ile inen pilot Akbulut büyük beğeni topladı.