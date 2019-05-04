Simav'da 'engelsiz mezuniyet' töreni

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Özel Eğitim Meslekokulu bu yıl, 3'ü kız, 13'ü erkek olmak üzere toplam 16 öğrencisini hayata hazırlayıp mezun etti. Okulun önünden başlayıp, Cumhuriyet meydanı ve yeni düğün salonuna kadar, Polis otosunun eskortluğunda yapılan farkındalık yürüyüşüne, Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Şube Müdürü Resul Çatal, Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Tayyar Madak, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan Okul Müdürü Tayyar Madak “ Simav Özel Eğitim Meslek Okulu olarak, bu yıl beşincisini düzenlediğimiz özel eğitim şenliğimizi ve mezuniyet törenimizi yapıyoruz. Şenliğimizin amacı aynı zamanda çocuklarımıza, özgüven kazandırmaktadır. Öğrencilerimiz genelde geri planda olan çocuklar. Burada görev aldığı alanlarda özgüven kazanarak, kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyorlar” diye konuştu.

Belediye Yeni Düğün Salonundaki, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşması, Müdür Yardımcısı İsmet Yılmaz tarafından yapıldı. Özel Eğitim Meslekokulu mehter takımının gösterileriyle, kızlardan oluşan halk oyunları ekibinin gösterileri büyük alkış topladı. Barış Manço konulu kısa tiyatro gösterisi ve sahne oyunları ilgiyle izlendi.

Okulun mezun olacak öğrencileri doyasıya oynayıp, gönüllerince eğlenerek, diplomalarını alıp, kep attılar.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi. Özel Eğitim Meslekokulu öğrencilerinin farklı özellikleri olduğunu belirtti. Madak, “ Belki durumları itibariyle ayrılıyorlar ancak bu öğrencilerin bizden çok üstün yönleri de var” dedi.

Simav Özel Eğitim Meslekokulu öğrencisi Selahattin Yağız, mezun olduğunu ve öğretmenlerine teşekkür ettiğini söyledi.

Simav Özel Eğitim Meslekokulu öğrencisi Mustafa Sarmaz, okulunda aldığı eğitim ile bir pastane açmayı planladığını belirterek, kendisine meslek öğrettiği için öğretmenlerine teşekkür etti.