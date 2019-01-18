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Simav'da ev yangını: 2 ölü

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya’nın Simav ilçesinde bir evde çıkan yangında bir anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Simav ilçesinde bir evde çıkan yangında bir anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Kalkan köyü Özdere Mahallesi'nde Mehmet İşlek'e ( 68) ait evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler sardığı evde bulunan engelli Halil İşlek (30) ile annesi Havva İşlek (67) hayatını kaybetti, engelli Dilek İşlek (35) ise evden çevredekiler tarafından kurtarıldı. Havva İşlek ve Halil İşlek'in cenazeleri 112 ekiplerinin tarafından Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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