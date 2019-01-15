Simav'da ev yangını

Kütahya'nın Simav ilçesinde baca tutuşması sonucu meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı. Yangında, iki büyükbaş hayvan telef olurken başka can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, Simav ilçesi Kuşu beldesi Kaya Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emin Dinçer (48) ve kardeşi Yaşar Dinçer'in (50) ailesiyle birlikte oturduğu Şükrü Dinçer'e ait iki katlı evde saat 17.30 sıralarında baca tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ev halkı ile komşuları müdahale etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine Kuşu, Pazarlar, Şaphane ve Simav İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 3 saatte söndürülen yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangında iki büyükbaş hayvan telef olurken başka can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.