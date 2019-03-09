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Simav'da fidan dikim etkinliği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, stadyum çevresindeki boş alanlarda fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, stadyum çevresindeki boş alanlarda fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından projelendirilen etkinlik, TEMA vakfı Simav Temsilciliği, Orman İşletme Müdürlüğü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşti.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, İlçe stadyumu çevresindeki boş alanlarda temizlik ve ağaçlandırma çalışmaları başlattıklarını belirtti. Sapmaz, “ Çalışmalarımıza, öğrencileriyle birlikte yardımda bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne, fidan desteği sağlayan Orman İşletme Müdürlüğü'ne, Gönüllü üyeleriyle katkıda bulunan TEMA vakfı Simav Temsilciliğine teşekkür ediyoruz. Yaşanabilir bir dünya için, çevreye ve doğaya hep birlikte sahip çıkalım sloganıyla, gençlerimizi fidanlarla buluşturmaya ve genç gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

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