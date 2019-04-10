Simav'da geleneksel mangala turnuvası

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesinde, İlkokul Müdürlüğü tarafından 4'üncüsü düzenlenen mangala turnuvasında 17 İlkokul ve 15 ortaokuldan toplam 100 öğrenci yarıştı.

Turnuvaya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Yıldız, İdareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Orta Asya Türk toplulukları zeka ve strateji oyunu olarak tescillenen mangala oyunu turnuvasının amacının, genç nesillere tanıtımı sağlanarak, başta bilgisayar bağımlılığı olmak üzere öğrencileri her türlü alışkanlıklardan korumak olduğu belirtiliyor.

Akdağ İlkokulu Müdürü Erkan Erden, “Simav ilçesinde düzenlediğimiz mangala turnuvasının 4'üncüsündeyiz. 17 İlkokul, 15 Ortaokuldan, Okul Müdürleri ve öğretmenlerin destekleriyle toplam 100 öğrenciyi ağırlıyoruz. Projemiz olan mangala, zeka oyunu olarak Simav ilçesinde yayılıyor. Eskisehir, Gediz, Sakarya, Ankara ortaklarımızdandır. Aynı zamanda bu etkinliğimiz 23 Mayıs'ta düzenlenecek olan, dışarıda ders zamanı etkinliği olarak desteklediğimiz bir projedir. Mangala Türk dünyasının bilinen en eski oyunlarından biridir. Biz Türk Mangalası oynatıyoruz. Evde bir baba hep kalıyor. Çocukların matematiksel, görsel zekaları, uyanıklık, kurnazlık, ataklık ve kaybetme duygularını öğretebiliyoruz. Çocuklar çok güzel eğleniyor, onların eğlenmesi bizi de eğlendiriyor. Böylece çocukları sanal dünyadan kopartarak, teknolojiden birazcık uzaklaştırıp, ellerindeki cep telefonlarını düşürüp, gerçekten dokunarak oynadıkları bir oyun oynatmaya çalışıyoruz. Biz çok mutluyuz” diye konuştu.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Bugün burada Akdağ İlkokulumuzun düzenlediği, geleneksel hale getirmeye çalıştığımız mangala turnuvasının 4'üncüsü yapılıyor. Simav'daki bir çok İlkokuldan ve Ortaokuldan öğrencilerimiz turnuvaya katıldılar. Bu sporu önemsiyoruz, bunu sadece bir spor değil, bir zeka egzersizi olarak düşünüyoruz. Mangala çok eski bir oyun, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınmış bir Türk oyunu, temeli ise askeri stratejiye dayanıyor. Biz bu oyunu çocuklarımızın zekasını geliştiren, onları analitik ve sistematik düşünmeye yönelten bir oyun olduğu için Simav Kaymakamlığı olarak destekliyoruz. Ödüllerini 23 Nisan haftasında vereceğiz. Ben de ilçe Kaymakamı olarak Gülizar Eren İlkokulu öğrencimiz Ayşe Naz'la karşılaştık. 3 maç oynadık .1 oyun Ayşe Naz kazandı, 1 oyun ben kazandım, 1 oyun da berabere bitti. Güzel sonuç, teşekkür ediyorum” dedi.

Mangala turnuvasına katılan 3'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Naz (10) Damrık, “ Mangalayı bu sene öğrendim. Arkadaşlarımızla güzel maçlar yaptım. Okulda düzenlenen turnuvada birinci oldum. Bu gün de Akdağ İlkokuluna geldik. Kaymakam bey ile mangala oynadık, ben yendim, ancak Kaymakam bey de çok güzel oynadı” diye konuştu.

Akdağ İlkokulu bahçesine kurulan yörük çadırında katılımcılara, tavuklu pilav, ayran ve irmik helvası ikram edildi.