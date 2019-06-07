Simav'da “Geleneksel Masa Tenisi Bayram Turnuvası”

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde , “Bayramda raketini al gel, birlik beraberliğimiz için sen de buyur gel” sloganı ile, ilk kez masa tenisi turnuvası düzenlendi. Ramazan bayramı süresince 42 sporcunun mücadele ettiği spor etkinliği sonunda, Süleyman Düzenci 1'inci olurken, 2'inci Raşit Esen, 3'üncü Bilal Akbulut, 4'üncü Eşref Seven olduğu bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz “Spor ile kuşakların kaynaşmasına katkı ve destek sağlayan, Demirciköy Belediye Başkanı Cahit Onar'a, Demirciköy Spor Kulübü Başkanı Halil İbrahim Baş'a, tertip komitesine ve tüm sporculara teşekkür eder, sürdürülebilir başarılar dileriz” dedi.