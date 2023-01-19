İhlas Haber Ajansı

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Simav'da “Gençlik Buluşmaları”

Simav İlçe Müftülüğü, din görevlileri rehberliğinde gençlere yönelik Gençlik Buluşmalarının devam ettiği bildirildi.


Ece Sultan 4-6 Yaş Kuran Kursu Hocası Fadime Yalçın ve Rukiye Aslan ile Çitgöl 4-6 Yaş Kuran Kursu hocalarından Vildan Ildız bir grup genç kızla Diyanet Gençlik Merkezinde bir araya geldi.


Güneyköy 4-6 Yaş Kuran Kursu Hocası Şeyma Takak Çakır, kaligrafi sanatını gençlere anlatıp, gençlerin kaligrafi ile ilgili sorularını cevapladı. Programın ardından gençlere ikramlarda bulunuldu ve günün konusuna uygun hediyeler takdim edildi.

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