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Simav'da gıda denetimi

Simav Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren market ve bakkallarda gıda denetimi yaptı.


Belediye Başkanı Adil Biçer, vatandaşların satın alacakları ürünleri mutlaka kontrol etmelerini istedi.


Biçer, “İlçemiz içerisinde faaliyet gösteren bakkal ve marketlerden, vatandaşlarımızın daha güvenli alış veriş yapabilmeleri için Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ürünlerin etiket ve raf ömrü kontrolleri periyodik olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın gıda ürünlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini Belediye Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz. Gıda maddesi satan esnaflarımızın da toptan aldıkları ürünleri mutlaka kontrol ederek satış yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

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