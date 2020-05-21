Simav'da gıda denetimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde Ramazan bayramı tedbirleri kapsamında, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘ürün bazlı' gıda denetimleri yapıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ülke genelinde eş zamanlı başlatılan denetim seferberliği kapsamında, Simav'da gerçekleştirilen ‘ürün bazlı' gıda denetimleri hakkında bir açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, vatandaşların güvenli gıda tüketmelerini sağlamak için gıda denetimlerine devam ettiklerini ifade etti. Tokdemir, “ 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, aktif olarak çalışan pide fırınları, tahinli pide yapan işyerleri ve yaklaşan Ramazan bayramı için tatlı hazırlığında olan pastaneler ile benzeri işletmeler başta olmak üzere ilçemizdeki tüm gıda işletmelerinde denetimlerimiz devam etmektedir. Denetim ekibimiz, gıda işletmecilerini hijyen konusunda bilgilendirmektedir. Tüketicilerin de karşılaştıkları gıda güvenliğini tehdit eden olayları alo 174 gıda hattına ihbar etmeleri gerekmektedir” dedi.