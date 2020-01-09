Simav'da hacizli araçları parçalayanlara operasyon

Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde, hacizli ve yakalamalı araçların parçalandığı, parça olarak piyasada satıldığı ihbarı üzerine, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek operasyon yapıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, hacizli ve yakalamalı araçlara ait parçaların ele geçirilerek, devam eden soruşturma kapsamında, şüpheli A.G. isimli şahıs gözaltına alındı.