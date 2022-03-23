Simav'da hafız öğrencilere belgeleri teslim edildi

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı kız ve erkek hafızlık yatılı Kur'an Kurslarında hafızlıklarını tamamlayan, aynı zamanda proje sınıfı kapsamında İmam Hatip öğrencisi olan ve hafızlık sınavında başarılı olup belge almaya hak kazanan öğrencilerin hafızlık belgeleri verildi.

Hafız öğrencilere belgeleri, İlçe Müftülüğü makam odasında Müftü Hasan Serçe tarafından teslim edildi.

Hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik eden Müftü Serçe, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde hayırlı bir ömür sürdürmelerini temenni etti.(MA-EFE)