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Simav'da hafızlara belgeleri verildi

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitleri Kur’an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun olan iki öğrenciye hafızlık belgeleri verildi.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun olan iki öğrenciye hafızlık belgeleri verildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bölge merkezi illerde gerçekleştirilen "2022 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı"nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için Simav İlçe Müftülüğünde "Belge Takdim Töreni" düzenlendi.


Düzenlenen programa İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Kur'an Kursu Yöneticisi Muhammed Damar, Hafızlar ve aileleri katıldı.


Müftü Hasan Serçe hafızlığını ikmal eden Harun Türkmen ile Fevzi Aksoy‘a hafızlık belgelerini takdim etti.


Program, hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere hediye takdiminin ardından sona erdi.

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