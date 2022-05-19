Simav'da hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs evinde yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde hakkında 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs evine yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında Gece Vakti Yağma suçundan aranan ve 34 yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö (38) isimli şahsın Simav İlçesi Yemişli köyündeki evinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Eve yapılan operasyon sonucu yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.