Simav'da Hamsi Festivali

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından ilçede Hamsi Festivali düzenlendi. Belediye Meydanı'nda binlerce vatandaşın katıldığı festivalde, Karadeniz bölgesi folklorunun yanı sıra peynir, tereyağı, bal ve diğer yöresel ürünler de tanıtıldı, 1 ton 200 kilo kızarmış hamsi ikram edildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından dağıtımı yapılan hamsi ikramına, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim de katıldı. Simav için farklı ve güzel bir gün olduğunu söyleyen Kaymakam Halim, “Kültürel bölgelerin birbirini tanıması lazım, Hem Trabzon ekibine, hem de bu organizasyonu gerçekleştiren Başkan Adil Biçer'e ince düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu gün Simavlılar hem eğlendi, hem de ekmek arası hamsi yiyerek farklı bir damak tadını da tatmış oldular” dedi.

Festivaldeki hamsi dağıtımı sırasında bir açıklama yapan Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer “ Bu gün Simav'da ilk defa Karadeniz havası estirerek, vatandaşlarımıza hamsi ikram etmek için Belediyemiz önderliğinde böyle bir etkinlik düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Simav önümüzdeki günlerde yine farklı kültürlere ev sahipliği yapacak. Yurdumuzun dört bir yanından gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

AKHOK Halk Oyunları Ekibi Antrenörü Uğur Altınbaş, “Bu gün Simav'da Karadeniz uşakları yöresel etkinliklerindeyiz. Karadeniz'den getirdiğimiz yöresel ürünlerle beraber Simav'da Karadeniz'i tanıtmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Karadeniz yöresini tanıtım proje uzmanı Hülya Sevinç, hamsi dağıtımı yapılarak Karadeniz halk oyunlarını tanıtmak üzere Simav'da bulunduklarını ifade etti. Sevinç, Karadeniz'in birbirinden farklı yöresel oyunlarını göstererek, farlı lezzetlerini de tattıracaklarını söyledi.

Karadeniz yöresi ürünlerin tadına bakan Hüseyin Öztürk, Simav'da Karadeniz rüzgarının estiğini belirterek yörenin oyunlarını oynayıp, yerinde duramadığını söyledi.

Simav'da Karadeniz rüzgarı estiğini söyleyen Mehmet Özkurt, hamsi yediklerini ve festivali çok beğendiklerini dile getirdi.

Karadut ikramlarının da yapıldığı festivalde, Karadeniz ürünlerinin ilgisini çektiğini ve satın aldığını söyleyen 67 yaşındaki İsmail Arı, Karadeniz ürünlerinin çok meşhur olduğunu belirtti.