İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da hayvan sağlığı çalışmaları

Kütahya’nın Simav ilçesinde, hayvan sağlığı faaliyetlerinin Korona virüs Covid-19 önlemleri altında devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, hayvan sağlığı faaliyetlerinin Korona virüs Covid-19 önlemleri altında devam ettiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genelge ve emirleri doğrultusunda, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, veteriner sağlık ekipleri tarafından ilçe kırsalında aşılama ve küpeleme çalışmaları yapıyor.


Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, ilçe genelinde 40 bin adet büyükbaş, 80 bin adet küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade etti. Tokdemir, “İlçemizde bu günlerde büyükbaş hayvanlara yönelik şap, çiçek ve brucella aşılaması ile küpeleme çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizdeki Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler dikkate alınarak, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle hayvan sağlığı için aşılama çalışmalarımız kız kazandı. Vatandaşlarımızın salgın hastalığa karşı evlerinde kalmaları gereken bu dönemde, çiftçilerimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları olarak tüketicilerimiz için çalışıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.