Simav'da hedef; yüzde 100 okur-yazar

Kütahya'nın Simav ilçesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamındaki kurslarda hedefin yüzde 100 okur yazarlık olduğu bildirildi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde hazırlanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye çapında başlattığı okur yazarlık seferberliğinin Simav'da meyvelerini verdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Simav ilçe merkezi ve köylerindeki okuma yazma bilmeyen bin 794 kişiden bin 235'i, 70 yaş üzeri vatandaşlardan oluşuyor. 2018 yılında açılan 24 okuma yazma kursu sonunda, yüzde 80'i bayan, 60 yaşındaki 258 kursiyer okuma yazmayı öğrendi.

120 saat süreli okuma yazma kursuna devam eden Fatma Sulak, “Bu öğrenmeyi 61 yaşında, Emine hanımın sayesinde öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ederim” dedi.

Okuma yazma kursiyeri 71 yaşındaki Fadime Sezgin “ Emine hanımın başlattığı kursa teşekkür ederim. Okuma yazmayı yeni öğreniyorum, devamını ve öğrenmeyi istiyoruz. Hocamızdan ve her şeyden memnunuz” diye konuştu.

Okuma yazma kursu öğretmeni Ezgi Merve Mert, “Bu sene kullandığımız uygulama yeni yöntemler. 2005 yılından sonra değişen harf eğitimi sistemine dayalı yöntemlerle eğitim yapıyoruz. Bu yöntemlerle birlikte 60 yaş üzerine de çok rahatlıkla harfleri tanıtarak, sesleri tek tek çıkartarak, okuma yazma öğretmekte zorlanmıyoruz” dedi.

Simav Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil Aktay, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Hanımefendi Emine Erdoğan'ın 2018 yılında başlatmış olduğu okur yazarlık seferberliğine Türkiye'de olduğu gibi, bizde Simav'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, bu seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Nüfus Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre Simav'da 2 bin'e yakın okur yazar olmayan vatandaşımızın olduğunu tespit ettik. Bunların Bin 600'e yakını 70 yaşın üzerinde olan kişiler, geri kalan 4 yüz ise 20 yaş ile 70 yaş arasında olan kişiler. Biz bunlardan 300 tanesine ulaştık. Toplamda 25 kurs ve 250 kursiyerin katıldığı kurslarımızı açtık. Şu anda kurslarımız devam ediyor. Geriye 200 kişilik hedef kitlemiz kaldı, onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Hedefimizdeki okuma-yazma bilmeyen kalmasın sloganıyla, çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.