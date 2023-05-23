Simav'da hıdrellez ve hatim coşkusu

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa Büyük Camide yılın on iki ayı Kur'an'ı Kerim, namaz sureleri, duaları okumaya ve ezberlemeye, temel dini bilgileri öğrenmeye gelen öğrencilerin hatim duası gerçekleştirildi.

Naşa Düğün Salonunda yapılan programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiirler okuyup dualar ettiler.

Simav ilçe Müftüsü Hasan Serçe, Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, Naşa Camilerini ve Kur'an Kursunu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep Eroğlu, öğrencileri yetiştiren Zafer Demircan ve eşi Hatice Demircan ile Veysel Duru'nun katıldığı programa Naşa halkı ve misafirler yoğun ilgi gösterdi.

Programda İlçe Müftüsü Hasan Serçe, eşi Sevda, Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, eşi Güler ile programa katılan vatandaşlar, hatimlerini tamamlayan öğrencilere hediyeler verdi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez ve hatim programında, her öğrenciye bir masa kuruluyor. Öğrencilere hediye vermek isteyenler öğrencileri tebrik edip, hediyesini masaya bırakarak öğrencinin sevinç ve heyecanına ortak oluyorlar.