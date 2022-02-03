İhlas Haber Ajansı

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Simav'da hububat ekili alalarda fonolojik gözlem çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Ahmetli köyümüzde uygulamış olduğumuz Altuğ ekmeklik buğday demonstrasyon kontrolü ve hububatlarda aylık fenolojik gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir” denildi. (EFE-)

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