Simav'da ilk defa beton yol uygulaması

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ilk defa yapılan beton yol uygulamasının, ilçeye 3.7 kilometre uzaklıkta bulunan Mamak köyünden başlandığı bildirildi.

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, beton yol uygulamasının asfalt yola göre yüzde 40 daha uygun ve hizmet ömrünün yaklaşık 20 yıla kadar uzadığını belirtti. Başkan Kulat, “ İlçemizde ilk defa hayata geçirdiğimiz beton yol çalışmasına Mamak köyünden başladık. Sıcak Asfalt (BSK) konforunda, tamamen yerli ürünlerden oluşan beton yolun başarılı sonuçlar vermesi durumunda ilçemizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Beton yol sayesinde petrol türevi ürünlere bağımlılığımız azalarak cari açığı da azaltmış olacağız. Projede emeği olan yetkililerimize teşekkür ediyoruz” dedi.