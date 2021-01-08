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Simav'da ilk doğal gaz Devlet Hastanesi'ne

Kütahya’nın Simav ilçesinde hat döşemesi tamamlanan doğal gaz, ilk olarak Doç.

Kütahya'nın Simav ilçesinde hat döşemesi tamamlanan doğal gaz, ilk olarak Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne bağlandı.


AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, yıllardır beklenen doğal gaz hizmetinin ilçe merkezinde verilmeye başlandığını belirtti. Başkan Kulat, “2020 yılında ilçemize gelen alternatif enerji doğalgazın ilk ve en büyük dönüşümü, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti. Bu güne kadar fuel oil ile ısınan hastanemiz, bu dönüşüm ile, hem ciddi bir tasarruf sağlamış oldu, hem de çevreci bir enerji ile ısınmış oldu. Doğalgaz dönüşümünün sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirilmesinde özveri gösteren Başhekim Op. Dr. Naci Çağlar'a, Hastane Müdürü Fatih Yonar, Müdür Yardımcısı Recep Cura ile tüm teknik personele teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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