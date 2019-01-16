Simav'da İŞ-KUR kuraları çekildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye'nin park ve bahçelerini düzenleme işlerinde çalışmak üzere İŞ-KUR'a müracaat eden vatandaşlardan 207'sinin başvurusunun kabul edilerek kuraya katılma hakkı kazandığı bildirildi. Simav Belediyesi Yukarı Düğün salonunda, noter huzurunda yapılan kura çekimine Belediye Başkan Yardımcısı Birol Sarmış, Simav Noteri Yasemin Kaya ve başvuruda bulunan vatandaşlar katıldı.

Simav Noteri Yasemin Kaya tarafından, 207 kişilik liste tek tek okundu ve kura çekimine geçildi. 20 talihli işçinin belirlenmesi için, Sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı kura çekimi sonunda 20 kişilik liste Simav Noteri Kaya'ya teslim edildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan “ Kura sonucu isimleri belirlenen vatandaşlarımızın güvenlik soruşturmaları tamamlandığında, 28 Ocak 2019 tarihinde iş başı yapacaklar, 6 aylık sınırlı çalışma süresinin sonunda, 28 Haziran 2019 tarihinde iş yerinden çıkışları yapılacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.