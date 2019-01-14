Simav'da Jeotermal ana hat arızası giderildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, jeotermal ana hattında meydana gelen arıza sebebiyle kentin yarısına bir gün süre ile enerji verilemedi. Arıza, Simav Belediyesi jeotermal servisi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı

Alınan bilgiye göre, ilçenin 4 Eylül, Tabakhane, Sırapayam, Hisarardı, Karşıyaka, Cuma, ve Tepecik mahalleleri ile Kışla caddesine, 24 saat jeotermal enerji verilemedi, adı geçen mahalle ve caddelerdeki abonelere, sosyal medya ve Belediye'den yapılan ilanlarla önceden duyurulduğu belirtildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ocak ayının en soğuk günlerinde meydana gelen arızaya vatandaşların gösterdiği anlayış ve sabırdan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, yapılan çalışmanın bir revizyon işlemi yada bakım çalışması olmadığını, ana hat üzerinde bulunan kompansitör arızası olduğunu, sistemin zarar görmemesi için yapıldığını ifade etti.