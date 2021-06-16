Simav'da kaçak alkol operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 litre kaçak alkol ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 1 adet tek kırma ile 1 adet yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre , Ş.K. ve Ö.K. isimli şahıslar hakkında kaçak alkol sattıkları ihbarını değerlendiren Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu şahısların evlerinde ve araçlarında kaçak alkol sattıkları tespit edildi Yapılan aramada pet şişeler içinde toplam 17 litre kaçak alkol ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 1 adet tek kırma ile 1 adet yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.

Olayla ilgisi bulunan Ş.K. ve Ö.K. isimli şahısların, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.