Simav'da kaçak içki operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, il dışından sahte bandrollü 66 adet dolu içki şişesinin Simav ilçe merkezi ve köylerinde satılacağı bilgisi üzerine Karakür mahallesindeki Mustafa D. adlı şahsın evinde ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla Simav ilçe merkezi ve köylerinde düşük maliyetle satılmak üzere, il dışından getirildiği belirlenen çeşitli markalarda sahte içkilerin Mustafa D. isimli şahıs tarafından temin edildiği bilgisi üzerine, 05 Aralık 2019 tarihinde Simav Jandarma Komutanlığı'nca yapılan aramada ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.