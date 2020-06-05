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Simav'da kaçak tütün denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında iş yerlerine denetim yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında iş yerlerine denetim yapıldı.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele etmek amacıyla ilçe merkezindeki 8 işyerinin Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendiğini, 11 bin 600 gram kıyılmış tütün, 908 paket 20'li halde toplam 18 bin 160 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildiğini belirtti. Yapılan denetimlerde ele geçirilen kaçak tütün mamullerine el konulurken, kişiler hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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