İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya’nın Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok miktarda kaçak tütün ve makaron malzemesi ele geçirildi.

Kütahya'nın Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok miktarda kaçak tütün ve makaron malzemesi ele geçirildi.


Ekiplerin sürdürdüğü asayiş denetimlerinde sırasında bir kişinin ilçeye bağlı köylerde sipariş usulü, içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) satışı yaptığı belirlendi. Şahsın aracında yapılan aramada, 18 kilogram kıyılmış tütün, 22 bin 980 adet içerisine tütün doldurulmuş makaron sigara, 10 adet tütün sarma aparatı, 43 adet boş makaron ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan şüpheli adli makama sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.