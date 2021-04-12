Simav'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşabilirliğini azaltmak amacıyla bir çalışma yapıldı.

Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, polis sorumluluk alanındaki 1 iş yerinde 15 bin 610 gram kıyılmış tütün ve 19 bin 440 adet içi tütün dolu makaron ele geçirildiği bildirildi. Konuyla bağlantısı olan R.B. hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.