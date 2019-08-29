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Simav'da kadınların üretime katkısı daha da artırılıyor

Kütahya’nın Simav ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne inceleme ziyareti yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne inceleme ziyareti yapıldığı bildirildi.


Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, İnegöl'ün kırsal Hamamlı, Hilmiye, Gündüzlü, Mesruriye, Saadet ve Bahçekaya mahallelerinde yaşayan kadınların, Bursa-Eskişehir -Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) desteğiyle kurulan Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurcan Yılmaz'ı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik'i ziyaret ederek, incelemelerde bulunduklarını belirtti.


Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, “Simav'daki kadınların tarımsal üretim gücünü ön plana çıkarmak amacıyla, Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından yetiştirilen organik ürünleri inceledik. Bölgemizde yapılabilecek benzer ve uygun faaliyetler için proje çalışmaları başlatılacak” dedi.

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