Simav'da kar temizleme çalışmaları

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kar yağışının azalması ile birlikte, Belediye Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri , önce ana arterlerden başlamak üzere ilçenin tüm cadde ve sokaklarında kar küreme ve temizleme çalışmaları yapıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçenin trafik akışını rahatlatmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Özkan “ İlçe merkezinin her noktasına ulaştık. Özellikle TOKİ konutları ve ara sokaklardaki ulaşılamayan yerlerde, ekiplerimiz gece geç saatlere kadar kar temizleme çalışmaları yapıyor. Ana arterlerin tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla başlayıp, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çalışmalarımız devam ediyor. Kar küreme çalışmalarımızda ekiplerimize yardımcı olan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.