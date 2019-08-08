Simav'da Karayolları Genel Müdürlüğü projeleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce(KGM) gerçekleştirilen yatırımlar, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından yerinde incelendi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce(KGM) gerçekleştirilen yatırımlar, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından yerinde incelendi. Yol yapım çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapan Halim “ Simav – Bursa kara yolunda, Yemişli köy geçişi köyün dışına alındı, 400 metre kısalan yol trafik güvenliğini artırdı. Yemişli köyü çıkışındaki keskin dönemeçlerle yol genişletme çalışması yapılması gerekir. İlçenin doğu girişindeki Simav-Kütahya – Selendi kavşağında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün donanımlı bir ekibi 3 kamyon, 2 paletli kazıyıcı, 1 silindir ve 1 greyder ile çalışıyor. Çok sayıda kazanın olduğu bu kavşaktaki çalışmalara Simav Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından destek veriliyor. Simav – Hisarcık – Emet kara yolunda bir kısım yol daha trafiğe açıldı. 2 bin 100 metre kısalan yolun yanı sıra Ahlatlıçeşme köyü köprüsü de tamamlandı. Can, mal ve trafik güvenliği açısından Eynal kaplıcaları çıkışı kontrol altına alınmalıdır. Simav – Selendi kara yolunda, 2018 yılında 3 bin 500 metre, 2019 yılında ise 3 bin metre yol genişletme çalışması yapıldı” dedi.