İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da kentsel dönüşüm hazırlığı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yaklaşık 50 dekarlık bir alanda uygulanması düşünülen kentsel dönüşüm planı için hazırlanan dosyanın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sunulduğu bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yaklaşık 50 dekarlık bir alanda uygulanması düşünülen kentsel dönüşüm planı için hazırlanan dosyanın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sunulduğu bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, deprem riski taşıyan, kullanım ömrünü tamamlamış ve yaşamsal zorlukların bulunduğu alanlar için inceleme çalışmaları başlattıklarını, Kışla caddesinde ise cephe sağlıklaştırması yapılacağını ifade etti. Başkan Biçer “ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ ile birlikte ziyaret ettik. Kentsel dönüşüm projemiz ile Leylekkürü Millet Bahçesi ve yeni oto sanayi sitesi için hazırladığımız projeleri sunduk. Bakan Kurum'a, projelerimize verdiği desteklerinden dolayı Simav ilçesi adına teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.