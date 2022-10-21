Simav'da kestane hasadı başladı

67-68-70-71-73-75 no'lu bölmelerde yaklaşık 102 hektar alanda başlayan ve Yeniköy köyündeki vatandaşlar tarafından yapılan kestane hasadına Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Orman İşletme Şefleri ve vatandaşlar katıldı.

Bölge Müdürü Birol Dündar, daha sonra kestane meyve üretiminde önemli ölçüde verim kaybına neden olan kestane dal kanseri olan ağaçları yerinde inceleyip yapılacak müdahaleler ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Müdür Dündar, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Simav Orman İşletme Müdürlüğünde kurulan biyolojik mücadele laboratuvarında Kestane Gal Arısına karşı üretilen Torymus Sinensis isimli yırtıcı böceklerin geçen yıldan beri kestane ormanlarına salınmaya başlandığını ve Torymus Sinensis üretiminin arttırılacağını da dile getirdi.

Dündar, ayrıca kestane ormanlarında hayvan otlatmalarına karşı dikkat edilmesi konusunda İşletme Şefi ve Orman Muhafaza Memurlarına talimatlar vererek, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.