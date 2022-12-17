Simav'da “Kitap Oku-Yorum” projesi

Diyanet İşleri Başkanlığının, Din Görevlileri arasında başlatmış olduğu, "Kitap Oku-Yorum" projesi çerçevesinde Simav İlçe Müftülüğü din görevlileri her ay bir kitabı okuyup birlikte değerlendirme yapıyorlar.

İlçe Müftülüğü din görevlileri proje çerçevesinde bu ay, Gürbüz Deniz'in yazmış olduğu, "Beşer ve Rasül Hz. Muhammed (sav) Mekke'de" isimli kitabı okuyup, bir araya gelerek değerlendirmesini yapmaya devam ettiler.

İlçe Müftülüğü Vaizleri Murat Kaya, Mustafa Bektaş, Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş'in de katılımları ile Yemişli ve çevresi din görevlileri Yemişli Camiinde, Yeşilova ve çevresi din görevlileri Yeşilova'da toplanıp adı geçen kitabın değerlendirmesini yaptılar.

İlçe Müftülüğü yetkilileri, kitap değerlendirilmesine yıl boyunca gruplar halinde toplanılıp, her ay farklı bir kitap ve her gün bir grup ile projenin devam edeceğini belirttiler.